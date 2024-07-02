Такое можно увидеть лишь раз в жизни: недалеко от Земли взорвется звезда, где ее искать

Явление будет наблюдаться около недели

Если вы хотели увидеть взрыв звезды своими глазами, то вскоре у вас может быть такой шанс. При этом с Земли это можно будет увидеть без специальной аппаратуры.

Это следует из расчетов почетного профессора астрономии в Университете штата Луизиана Брэда Шефера и астрономов-любителей AAVSO. Они указывают на звезду Т Северной Короны (или T CrB), которая уже могла превратиться в новую.

Они отмечают, что эта двойная звездная система из белого карлика и красного гиганта в 3000 световых годах от Земли взрывается регулярно, что делает ее новой, а не сверхновой. Ученые считают, что это событие повторяется раз в 79-80 лет, а в прошлый раз это явление из Земли можно было наблюдать в 1946 году.

В марте 2023 года ученые заметили "провал яркости" T CrB, который обычно случается перед вспышкой, а потому отметили, что взрыв новой должен произойти где-то в районе пары месяцев после мая 2024 года.

"Есть несколько повторяющихся новых с очень короткими циклами, но обычно мы нечасто видим повторные вспышки в течение человеческой жизни, и редко — так близко к нашей собственной системе. Невероятно волнительно сидеть в первом ряду", — сказала доктор Ребекка Хаунселл из Центра космических полетов имени Годдарда (НАСА).

Ученые ожидают, что это событие привлечет внимание любителей астрономии по всему миру, поскольку подобное зрелище можно будет увидеть лишь раз или два раза в жизни.

Взрыв T CrB будет виден в небе как очень яркая звезда в ночном небе, а наблюдать ее можно будет около недели. Найти нужную звезду можно созвездиями Геркулеса и Волопаса. Рядом с этим созвездием есть U-образная линия звезд, которая именуется Северной Короной.

Северная Корона (Cor Borealis) между Геркулесом (Hercules) и Волопасом (Bootes)

T CrB в Северной Короне

Как сообщалось ранее, в НАСА определились с тем, кто будет сводить МКС с орбиты Земли. Почетную обязанность предстоит выполнить компании Илона Маска SpaceX.