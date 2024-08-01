Цей пристрій дозволяє "оживити" іграшки: ШІ допоможе подружитися з казковими героями (відео)

Іграшка дозволяє батькам слухати, про що вони розмовляють та слідкувати за емоційним станом дитини

Штучний інтелект може застосовуватися не тільки для навчання або роботи. Він може бути частиною розваги.

Виробник іграшок зі штучним інтелектом Haivivi запустив новий продукт. Його називають першою в світі інтерактивною розмовною іграшкою.

BubblePal — це по суті розумна кулька. Вона вмикається натиском на неї, щоб почати розмову. Вистачає роботи кульки на 4 години. Головна ідея в, тому що завдяки спеціальному регульованому ремінцю, кульку можна помістити практично на будь-яку звичайну м'яку іграшку. Таким чином вона отримує справжній "голос".

У іграшці використовується технологія біонічної пам'яті. Це означає, що штучний інтелект навчається і адаптується під час розмови з дитиною. Чим більше з неї розмовляти, тим краще кулька розуміє дитину. Цікаво також і те, що можна підтримувати розмову одночасно з кількома дітьми на різних мовах. BubblePal має вбудовані налаштування програм, наприклад Ельзу, Свинку Пеппу, Базз Лайтера тощо.

Кожен персонаж має свій голос та характер. При цьому кулька може також надавати дитині певні знання і створювати разом інтерактивну гру — BubblePal ставить її питання та вимагає явної участі дитини у грі, що за задумом розробників має стимулювати увагу, фантазію та творчість.

Для батьків іграшка пропонує можливість зберегти інформацію про те, що казала дитина BubblePal, а також відслідковувати емоційний стан дитини через спеціальний додаток. Коштує така іграшка близько 89 доларів США.

Раніше "Телеграф" розповідав про ризик знищення людства штучним інтелектом. Такий сценарій малоймовірний у найближчі 5 років.