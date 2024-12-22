Дешево не вийде: скільки коштує чорна ікра у Києві (відео)

Преміальний делікатес ніколи дешевим не був

З наближенням святкового періоду в Україні зросли ціни на чорну ікру. Цей продукт ніколи дешевим не був, але на новорічні свята вартість поповзла ще вищою.

Відео з розцінками було оприлюднено в telegram-каналі "Всевидюче око". Ціни актуальні для ринку "Столичний" у Києві, проте навряд чи ситуація по Україні сильно відрізнятиметься.

Перша продавчиня показала ікру осетра з Азербайджану по 3200 грн. за 100 грамів, а потім ікру молодої білуги за 7000 грн. Ікра севрюги могла б коштувати трохи дешевше — 2500 гривень за 100 грамів.

У іншого продавця чорна ікра взагалі стартувала від 1000 доларів за кілограм — тобто 4200 грн за 100 грам.

Подібні розцінки виявились і у третього продавця — 100 грамів за 4100 гривень за азербайджанський осетер і 4000 за український. Ікру бестера він запропонував по 3800 за 100 грамів.

Це вже оцінили користувачі мережі.

Варто зазначити, що в нормальних умовах чорна ікра теж дуже недешево. За даними osetr.co ікра осетра може коштувати 2000-5000 гривень за 100 грам залежно від виробника, а ікра білуги може стартувати від 5000 гривень.

Дорожнеча пояснюється тим, що через надмірний видобуток осетрові риби опинилися на межі вимирання і тепер перебувають під посиленим захистом. В Україні вони внесені до Червоної книги.

Крім того, осетрові дуже довго ростуть і починають відкладати ікру лише після досягнення віку 7-10 років. Для білуги ця цифра може доходити до 15 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки обійдеться приготування глінтвейну на новорічні свята.