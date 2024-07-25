Найбільших ще не знайшли: вчені припустили наскільки гігантськими могли бути Т-Рекси (фото, відео)

Гіганти понад 10 тонн були рідкістю, але могли вирости і більші екземпляри

Серед створінь які жили на нашій планеті, динозаври лишаються одними з найзагадковіших. Як вони точно виглядали, якого були кольору та які звуки видавали вчені достеменно не знають. Вони можуть тільки відтворювати їхні скелети за аналогією з тваринами сучасності.

Якщо динозавра було знайдено лише один чи два скелети, зрозуміти якого розміру були середні особини неможливо. Так, вчені за допомогою комп'ютерних моделей змогли припустити, що найбільший тиранозавр міг бути значно крупніший ніж вважалося до цього. Т-Рекса обрали, адже цей вид динозавра один з найбільш вивчених.

Спираючись на змінні, такі як чисельність популяції, швидкість росту, тривалість життя, а також неточність даних скам'янілостей, вчені з'ясували, що найбільша особина яка могла існувати була на 70% більше ніж найбільші відомі наразі зразки. Комп'ютерні моделі оцінили, що такий гігантський Т-рекс був один на 2,5 мільярди.

Скелет тиранозавра

Він міг важити 15 тонн проти оцінок ваги найбільшого відомого викопного тиранозавра у 8,8 тонни. Також він був і на 25% довше — 15 метрів проти 12 метрів відомих скам’янілостей. Шанси на те що вчені знайдуть рештки такого гіганта мінімальні, однак дослідження покладає початок дискусії щодо того наскільки вірно оцінюється розмір динозаврів по лише кількох скелетах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що причиною загибелі всіх людей у Помпеях та ще двох містах міг бути не тільки вулкан. Вчені знайшли два скелети людей, які проливають світло на трагедію.