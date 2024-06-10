Нова "операційка", підтримка ШІ та калькулятор: що показали на презентації Apple (відео)

Що нового показали у трансляції Apple

Компанія Apple традиційно провела свою червневу конференцію, де показала деякі довгоочікувані новинки. Зокрема це стосується анонсу нової операційної системи iOS 18 для смартфонів компанії та фірмового штучного інтелекту.

Пряма трансляція велася у YouTube-каналі Apple. Нова ОС привнесла багато нововведень і має дати користувачам новий досвід використання своїх гаджетів.

iOS 18

Зокрема, тепер можна вільно переміщати іконки на робочому столі, а не обмежуватися сіткою, при цьому іконки додатків підлаштовуватимуться під колір заднього фону, чим має створювати гармонійний інтерфейс.

Зміни також торкнулися Центру управління, він одержав нові функції та кастомізацію, чим став більше нагадувати Android.

Також за допомогою Wallet та AirDrop можна буде переказувати гроші комусь просто торканням двох iPhone. Це, наприклад, допоможе швидше оплачувати чайові.

З цікавих нововведень введено блокування по FaceID на будь-який додаток, а частину з них і тепер можна приховати. Це зроблено на випадок, якщо ви не бажаєте, щоб до них отримали доступ сторонні.

Крім того, з’явився новий режим для геймерів, який оптимізує роботу пристрою для ігор, згортаючи фонові процеси, знижуючи затримку контролера та бездротових навушників.

Apple Intelligence

Окремо було представлено штучний інтелект, який тепер зможе:

пріоритизувати повідомлення;

обробляти складні голосові команди;

переписувати повідомлення;

давати короткий витяг з тексту;

створювати малюнки;

редагувати фото та видаляти з них непотрібні об’єкти (наприклад, інших людей);

робить нотатки за результатом звукозапису.

Крім того, апгрейд отримав персональний помічник Siri, який тепер може розуміти, що відбувається у вас на екрані. На презентації було повторено, що це лише початок імплементації ШІ в продукцію Apple і незабаром вона отримає доступ до функцій ChatGPT.

Були показані й інші нововведення, наприклад, в iPad нарешті з’явиться калькулятор.

Як повідомлялося раніше, у 40 українських школах розпочалося бета-тестування програми "Мрія" для школярів, їхніх батьків та вчителів. Завдяки йому всі необхідні матеріали, чати та журнали з відмітками будуть знаходитися в одному місці.