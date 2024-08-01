Это устройство позволяет "оживить" игрушки: ИИ поможет подружиться со сказочными героями (видео)

Игрушка позволяет родителям слушать, о чем они говорят и следить за эмоциональным состоянием ребенка

Искусственный интеллект может применяться не только для учебы или работы. Он может являться частью развлечения.

Производитель игрушек с искусственным интеллектом Haivivi запустил новый продукт. Его называют первой в мире интерактивной разговорной игрушкой.

BubblePal – это по сути умный шарик. Он включается нажатием на него, чтобы начать разговор. Заряда достаточно для работы шарика на 4 часа. Главная идея в том что благодаря специальному регулируемому ремешку, шарик можно поместить практически на любую обычную мягкую игрушку. Таким образом, она получает настоящий "голос".

В игрушке используется технология бионической памяти. Это означает, что искусственный интеллект учится и адаптируется при разговоре с ребенком. Чем больше с нее разговаривать, тем лучше шарик понимает ребенка. Интересно также и то, что можно поддерживать разговор одновременно с несколькими детьми на разных языках. BubblePal имеет встроенные настройки программ, например Эльзу, Свинка Пеппа, Базз Лайтера и т.д.

У каждого персонажа есть свой голос и характер. При этом шарик может также давать ребенку определенные знания и создавать вместе интерактивную игру — BubblePal задает его вопрос и требует явного участия ребенка в игре, что по замыслу разработчиков должно стимулировать внимание, фантазию и творчество.

Для родителей игрушка предлагает возможность сохранить информацию о том, что говорил ребенок BubblePal, а также отслеживать эмоциональное состояние ребенка через специальное приложение. Стоит такая игрушка около 89 долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о риске уничтожения человечества искусственным интеллектом. Такой сценарий маловероятен в ближайшие пять лет.