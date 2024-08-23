Знайшли "кров Христа" та показали обличчя Ісуса: вивчаючи Туринську плащаницю, вчені зробили революційне відкриття (фото)

Вчені з різних наукових інституцій одночасно вивчали один об'єкт — найбільш вивчений в історії, кожен з них впевнений у своїх відкриттях

Сотні років тривають суперечки про автентичність Туринської плащаниці. Католицька Церква не має офіційної позиції щодо її легітимності. Схоже, вчені готові до нового витку дискусій — останні дослідження припускають, що вона справжня.

В 1980-х роках Туринську плащаницю визнали містифікацією, підробкою, намальованою в 1300-х роках. Проте нова оцінка датування припускає, що вона може бути сучасницею Христа. Інститут кристалографії в Італії вивчав Туринську плащаницю ширококутним рентгенівським розсіюванням WAXS. Дані були тотожні з аналогічними вимірюваннями, отриманими на зразку білизни 55–74 року нашої ери.

Інший італійський науковець професор Падуанського університету Джуліо Фанті опублікував дослідження, яке зосереджувалося на плямах, знайдених на плащаниці. Фанті стверджував, що в них є часточки крові, які вказують на різноманітні травми, містять можливу легеневу рідину і відповідають обставинам вбивства, описаним в Біблії. Зокрема він також знайшов сліди креатину, який потрапляє в кров, коли людина зазнає руйнування м’язів або якоїсь травми. Частина колег Фанті з ним не згодна, адже візерунки плям крові не відповідають жодній конкретній позі, а попередні дослідження виявляли, що здебільшого вони складаються з охри та желатину.

Нові дослідження викликали чимало цікавості — на основі відбитка на Туринські плащаниці за допомогою штучного інтелекту намагалися відновити, як би міг виглядати Ісус. Однак вчені наголошують — якби плащаницю обернули навколо тіла, то зображення було б спотворене. Однак деякі віряни впевнені, що відбиток лишила енергія Христа після воскресіння.

Відбитки на Туринській плащаниці

ШІ використали одразу кілька джерел. Одне зображення, намальоване з відбитка обличчя сайтом AI Midjourney, було схоже на багато класичних історичних зображень Ісуса, включаючи волосся до плечей і бороду. Інша версія, створена Daily Mail, показала одягнену фігуру з глибоко посадженими блакитними очима та головою з довгим волоссям.

Ісус від AI Midjourney

Ісус від Daily Mail

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