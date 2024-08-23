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Знайшли "кров Христа" та показали обличчя Ісуса: вивчаючи Туринську плащаницю, вчені зробили революційне відкриття (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Туринська плащаниця, виставлена на огляд Новина оновлена 23 серпня 2024, 10:52
Туринська плащаниця, виставлена на огляд. Фото ccipu.org

Вчені з різних наукових інституцій одночасно вивчали один об'єкт — найбільш вивчений в історії, кожен з них впевнений у своїх відкриттях

Сотні років тривають суперечки про автентичність Туринської плащаниці. Католицька Церква не має офіційної позиції щодо її легітимності. Схоже, вчені готові до нового витку дискусій — останні дослідження припускають, що вона справжня.

В 1980-х роках Туринську плащаницю визнали містифікацією, підробкою, намальованою в 1300-х роках. Проте нова оцінка датування припускає, що вона може бути сучасницею Христа. Інститут кристалографії в Італії вивчав Туринську плащаницю ширококутним рентгенівським розсіюванням WAXS. Дані були тотожні з аналогічними вимірюваннями, отриманими на зразку білизни 55–74 року нашої ери.

Інший італійський науковець професор Падуанського університету Джуліо Фанті опублікував дослідження, яке зосереджувалося на плямах, знайдених на плащаниці. Фанті стверджував, що в них є часточки крові, які вказують на різноманітні травми, містять можливу легеневу рідину і відповідають обставинам вбивства, описаним в Біблії. Зокрема він також знайшов сліди креатину, який потрапляє в кров, коли людина зазнає руйнування м’язів або якоїсь травми. Частина колег Фанті з ним не згодна, адже візерунки плям крові не відповідають жодній конкретній позі, а попередні дослідження виявляли, що здебільшого вони складаються з охри та желатину.

Нові дослідження викликали чимало цікавості — на основі відбитка на Туринські плащаниці за допомогою штучного інтелекту намагалися відновити, як би міг виглядати Ісус. Однак вчені наголошують — якби плащаницю обернули навколо тіла, то зображення було б спотворене. Однак деякі віряни впевнені, що відбиток лишила енергія Христа після воскресіння.

Відбитки на Туринській плащаниці
Відбитки на Туринській плащаниці

ШІ використали одразу кілька джерел. Одне зображення, намальоване з відбитка обличчя сайтом AI Midjourney, було схоже на багато класичних історичних зображень Ісуса, включаючи волосся до плечей і бороду. Інша версія, створена Daily Mail, показала одягнену фігуру з глибоко посадженими блакитними очима та головою з довгим волоссям.

Зображеня Ісуса, створене AI Midjourney
Ісус від AI Midjourney
Зображення Ісуса, створене Daily Mail
Ісус від Daily Mail

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, коли саме предки людей почали готувати їжу. Дані вчених надзвичайно різняться між собою.

Теги:
#Наука #Релігія #Християнство #Туринська плащаниця