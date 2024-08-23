Нашли "кровь Христа" и показали лицо Иисуса: изучая Туринскую плащаницу, ученые совершили революционное открытие (фото)

Ученые из разных научных институтов одновременно изучали один объект — наиболее изученный в истории, каждый из них уверен в своих открытиях

Сотни лет продолжаются споры об подлинности Туринской плащаницы. Католическая Церковь не имеет официальной позиции по ее легитимности. Похоже, ученые готовы к новому витку дискуссий – последние исследования предполагают, что она настоящая.

В 1980-х годах Туринскую плащаницу признали мистификацией, подделкой, нарисованной в 1300-х годах. Однако новая оценка датировки предполагает, что она может быть современницей Христа. Институт кристаллографии в Италии изучал Туринскую плащаницу широкоугольным рентгеновским рассеянием WAXS. Данные были тождественны аналогичным измерениям, полученным на образце белья 55–74 года нашей эры.

Другой итальянский ученый профессор Падуанского университета Джулио Фант опубликовал исследование, которое сосредотачивалось на пятнах, найденных на плащанице. Фанти утверждал, что у них есть частицы крови, указывающие на различные травмы, содержащие возможную легочную жидкость и соответствующие обстоятельствам убийства, описанным в Библии. В частности он также нашел следы креатина, который попадает в кровь, когда человек испытывает разрушение мышц или какую-либо травму. Часть коллег Фанти с ним не согласна, ведь узоры пятен крови не соответствуют никакой конкретной позе, а предыдущие исследования обнаруживали, что в основном они состоят из охры и желатина.

Новые исследования вызвали немало любопытства – на основе отпечатка на Туринской плащанице с помощью искусственного интеллекта пытались восстановить, как бы мог выглядеть Иисус. Однако ученые отмечают — если бы плащаницу обернули вокруг тела, то изображение было бы деформировано. Однако некоторые верующие уверены, что отпечаток оставила энергия Христа после воскресения.

Отпечатки на Туринской плащанице

ИИ использовали сразу несколько источников. Одно изображение, нарисованное с отпечатка лица сайтом AI Midjourney, походило на многие классические исторические изображения Иисуса и включало волосы до плеч и бороду. Другая версия, созданная Daily Mail, показала одетую фигуру с глубоко посаженными голубыми глазами и головой с длинными волосами.

Иисус от AI Midjourney

Иисус от Daily Mail

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