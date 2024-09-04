Вчені виявили ще один руйнівний наслідок зміни клімату: він загрожує всім країнам

Раніше будівництво велось без урахування посилення спеки

Тиха, але наростаюча загроза — американські вчені б'ють на сполох через зміну клімату. Неочікуваний наслідок — руйнування мостів, що вже почалося по США. Чверть з них побудовані ще до 1960 року, але й ті що є не підготовані до витримування спеки чи майбутніх повеней.

Науковці у сфері будівництва зазначають, що швидкість змін небачена. Мости, спроєктовані та побудовані десятиліттями тому з матеріалів, не призначених для витримування різких коливань температури, зараз швидко розширюються і звужуються, ослаблюючи конструкцію. Мости можуть буквально розвалитися, наче побудовані з конструктора дитиною через перегрів.

Інфраструктура і в Україні стикається з проблемами через спеку — страждають трамвайні рейки, дорожнє покриття, але небезпека в ситуації з мостами вища, адже вони давно збудовані та їх ремонтувати довго та затратно. Після повеней через ослаблення матеріалів мости частіше обвалюються. Сильні зливи, які також спричинені зміною клімату, посилюють ерозію ґрунтового осаду навколо фундаменту мосту. Ситуація може сильно погіршитися у найближчі десятиліття.

В США це вже вплинуло на поставки товарів та їхню вартість, адже деякі мости знесло повенями або посилилась корозія металевих частин. Через це замість 50 років, мости потребують ремонту чи відновлення вже за 17-20 років.

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