Біля України стався землетрус: чи несе він загрозу та що кажуть науковці

Поштовхи зафіксували у східній частині Чорного моря

У неділю, 1 вересня, зранку біля Кримського півострова України стався землетрус. Він не несе загрози для населення, адже відноситься до ледве відчутних.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

"1 вересня о 05:50:56 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу півострова Крим. Джерело землетрусу знаходиться в східній частині Чорного моря", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що точка землетрусу була розташована на глибині 6 км за 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострова Крим. У центрі контролю наголосили, що землетрус мав малу силу, тому не несе загрози для населення.

Коливання земної кори могли відчути лише окремі люди у приміщеннях, особливо на верхніх поверхах. Зауважимо, що землетрус відноситься до ледве відчутних і мав 3,5 бали за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, що в середині серпня в Росії одночасно стався потужний землетрус та виверження вулкана. У мережі вже з'явились епічні кадри. Також нещодавно Японію охопив потужний тайфун "Шаньшань". Він причинив масштабні руйнування. Вже є постраждалі та загиблі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напочатку серпня у низці країн одночасно стався землетрус. Потужні поштовхи відчули у Сирії, Ізраїлі та Лівані.