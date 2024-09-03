Вчені змогли виростити стовбурові клітини в лабораторії: чим важливе це відкриття

Наразі клітини для трансплантації беруть у донорів, або очищують власні клітини людини

Вченим у Мельбурні вперше вдалося виростити в лабораторії стовбурові клітини, які схожі на людські. До цього вони не виживали за межами чашки Петрі. Це лише перший, проте важливий крок. Потенційно, через приблизно п'ять років технологію зможуть випробувати на людях.

Такі клітини потрібні для лікування онкології. Зокрема мова йде про індивідуальні методи лікування дітей з лейкемією, розладами кісткового мозку та при серйозній хімієтерапії. Відкриття зробили у Дитячому науково-дослідному інституті Мердока.

Процес полягає в тому, що у пацієнта зможуть брати клітину, перепрограмовувати її у стовбурову і потім перетворювати на клітини крові. Їх можна зробити достатньо для операцій, включаючи ті випадки, коли кістковий мозок вже не утворює здорові клітини крові і уникнути тривалих та частих переливань. При цьому вони будуть вже клінічно чисті.

Це не ліки, однак важлива частина лікування пацієнтів, що зніме необхідність пригнічувати їхню імунну систему. Це також позбавить необхідності трансплантувати кістковий мозок пацієнтам, які не реагують на медичну терапію.

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