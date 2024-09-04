Ученые обнаружили еще одно разрушительное последствие изменения климата: оно угрожает всем странам

Раньше строительство велось без учета усиления жары

Тихая, но нарастающая угроза — американские ученые бьют тревогу из-за изменения климата. Неожиданное последствие — уже начавшееся по США разрушение мостов. Четверть из них построены еще до 1960 года, но и те, которые не подготовлены к выдерживанию жары или будущих наводнений.

Ученые в сфере строительства отмечают, что скорость перемен невидана. Мосты, спроектированные и построенные десятилетиями назад из материалов, не предназначенных для выдерживания резких колебаний температуры, быстро расширяются и сужаются, ослабляя конструкцию. Мосты могут буквально развалиться, словно построенные из конструктора ребенком из-за перегрева.

Инфраструктура и в Украине сталкивается с проблемами из-за жары — страдают трамвайные рельсы, дорожное покрытие, но опасность в ситуации с мостами выше, они давно построены и их ремонтируют долго и затратно. После наводнений из-за ослабления материалов мосты чаще обрушиваются. Сильные ливни, также вызванные изменением климата, усиливают эрозию грунтового осадка вокруг фундамента моста. Ситуация может сильно ухудшиться в ближайшие десятилетия.

В США это повлияло на поставки товаров и их стоимость, ведь некоторые мосты снесло наводнениями или усилилась коррозия металлических частей. Поэтому вместо 50 лет, мосты нуждаются в ремонте или восстановлении уже через 17-20 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о большом шаге ученых в облегчении лечения рака. Им удалось вырастить стволовые клетки в лаборатории.