Земля оговтується від викиду зі Сонця: скільки ще триватиме магнітна буря

З'явився оновлений графік коливань

На нашій планеті тримається сильна магнітна буря. Астросиноптики прогнозують, що її сила зменшуватиметься вже найближчим часом.

Магнітне поле Землі все ще оговтується від удару викиду корональної маси (CME) 16 вересня. Однак серйозна (класу G4) геомагнітна буря, яку він спричинив, закінчилася, як кажуть вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

За їх словами, під час шторму полярне сяйво охопило Сполучені Штати аж до Міссурі, Колорадо й Аризони.

Магнітні бурі на Землі протягом 18-22 вересня

Згідно з даними сайту Meteoagent, землянам варто очікувати лише на одноденну сильну магнітну бурю в 6 балів.

Наразі, 18 вересня, тримається 6-бальний геомагнітний шторм. Наступного дня, 19 вересня, його потужність зменшиться до "зеленого" рівня в 3 бали. Потім геомагнітна "тиша" на Землі пануватиме до кінця робочого тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україну покинуть сильні вітри. Прогнозом поділилась синоптикиня Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології Вікторія Виноградова.