На Сонці сильний спалах: коли українцям очікувати потужні магнітні бурі

"Телеграф" розповів, коли піде спад

Завтра, 16 вересня, Землю накриє потужна магнітна буря. Вона сягне позначки 7 балів.

Про це повідомляє Meteoagent. З 10 вересня Земля перебуває під впливом підвищеної сонячної активності, її потужність змінюється, а затягнеться цього разу буря до 17 вересня.

У понеділок, 16 вересня, очікується черговий стрибок сонячної активності перед тим, як магнітна буря піде на спад. Так, у неділю, 15 вересня зафіксовано геомагнітне збурення з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі. Однак наступного дня сонячна активність підвищиться до К-індексом 7.

Зверніть увагу, що магнітна буря — це енергетичні викиди, які виникають в результаті різних вибухів та сплесків на поверхні Сонця і спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі внаслідок впливу сонячної енергії.

Бурі розрізняються за своєю інтенсивністю, яка визначається спалахами на Сонці. Невеликі магнітні коливання зазвичай майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікується похолодання в Україні протягом вересня і що буде з бабиним літом. Прогнозом поділився відомий синоптик Ігор Кібальчич.