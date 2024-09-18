Земля приходит в себя от выброса из Солнца: сколько еще продлится магнитная буря
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Появился обновленный график колебаний
На нашей планете держится сильная магнитная буря. Астросиноптики прогнозируют, что ее сила будет уменьшаться уже в ближайшее время.
Магнитное поле Земли все еще приходит в себя от удара выброса корональной массы (CME) 16 сентября. Однако серьезная (класса G4) геомагнитная буря, вызванная им, закончилась, как говорят ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.
По их словам, во время шторма полярное сияние охватило Соединенные Штаты вплоть до Миссури, Колорадо и Аризоны.
Магнитные бури на Земле в течение 18-22 сентября
Согласно данным сайта Meteoagent, землянам стоит ожидать лишь однодневную сильную магнитную бурю в 6 баллов.
В настоящее время, 18 сентября, держится 6-балльный геомагнитный шторм. На следующий день, 19 сентября, его мощность снизится до "зеленого" уровня в 3 балла. Потом геомагнитная "тишина" на Земле будет властвовать до конца рабочей недели.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Украину покинут сильные ветры. Прогнозом поделилась синоптик Кировоградского областного центра по гидрометеорологии Виктория Виноградова.