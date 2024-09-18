Поривчастий вітер та дощ: де чекати небезпечної погоди, прогноз до кінця тижня

Погода на вихідних буде чудовою

Вересень радує українців теплою погодою, хоча поступово температура повітря все ж таки знижується. У деяких регіонах також очікується поривчастий вітер та дощі з грозами.

За прогнозом Українського гідрометцентру, у середу, 18 вересня, дощі, місцями з грозами, пройдуть на заході, півдні, в деяких східних та південно-східних областях України, та Вінницькій області. Температура повітря вдень прогнозується на рівні 19-25 градусів вище за нуль. Крім того, частину країни накриє рвучкий вітер.

"18 вересня у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", — попередили синоптики.

У четвер, 19 вересня, дощ можливий лише на Одещині, в решті областей без опадів, мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 17 градусів тепла, вдень буде +19 +25 градусів.

У п’ятницю, 20 вересня, по всій країні без опадів. Вночі температура повітря складе +8 +13 градусів, вдень повітря прогріється до 19-26 градусів вище нуля.

У суботу, 21 вересня, в Україні буде сухо та сонячно. Вночі очікується +6 +14 градусів, вдень градусники покажуть 19-26 градусів із позначкою "плюс".

У неділю, 22 вересня, невеликий дощ може пройти в Криму, в решті країни — без опадів. Вночі прогнозується 6-14 градусів тепла, вдень буде від +19 до +25 градусів.

Нагадаємо, раніше директор Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів "Телеграфу", що найближчими тижнями в центральних регіонах настання метеорологічної осені очікувати не варто. Посуха та висока пожежна небезпека також зберігатимуться найближчим часом.