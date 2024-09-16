Коли закінчиться "справжній Армагедон" та Україну покине шквальний вітер

Не в перше в Україні так сильно дмуть вітри

У Центральній Європі продовжує вирувати негода, яка зачіпляє й Україну. Так, майже по всій території оголошено штормове попередження зі шквальним вітром до 20 м/с.

Як повідомила "Телеграфу" синоптикиня Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології Вікторія Виноградова, сильні вітри триватимуть в Україні ще кілька діб.

Зазначається, що пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, вони несуть суховії, висушують землю та засипають піском. Внаслідок чого в Києві на одній з трас вже ускладнено рух. Проте, скільки ще Україну накриватиме шторм відповіла синоптикиня.

"Ще 16-17 вересня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. От сьогодні в Кропивницькому було зафіксовано вітер 20 м/с. Надалі вітер послабиться і максимальний на майбутні чотири дні (не рахуючи 17-те число) буде в межах 8-13 м/с. Вітер буде південно-східного напрямку", — пояснила Виноградова.

Вона наголосила, що схожа ситуація буде спостерігатися у центральних, південних і північних регіонах. Зазначаючи, що не в перше в Україні так сильно дмуть вітри, але цього разу вони здіймають страшний Армагедон.

"Одесу і Вінницю накрили дощі, бо там стоїть циклон. В Кіровоградській області сильні опади не прогнозується. Хіба що 18 вересня буде невеликий короткочасний дощ. Але Армагедону у нас не буде. Окрім вітру, звісно", — додає синоптикиня.

За її словами, 10 років назад у Кропивницькому було зафіксовано один з найбільших поривів вітру — 37 метрів за секунду.

"Проте зараз це 20 м/с, а дме так, що сухі гілки падають. Але ж, вибачте, треба їх підпилювати", — каже Виноградова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Польщі через прорив дамби змило ціле місто, де проживає понад 6 тисяч осіб. Наразі в населеному пункті відсутнє водо-, газо- та електропостачання.