Коли чекати магнітні бурі в листопаді (календар)

"Телеграф" розповість, в які дні варто бути обачними

У листопаді 2024 нас знову чекають магнітні бурі. Вони будуть тривати всього декілька днів.

В останній місяць осені сонячна активність буде доволі низькою. Відповідний прогноз опублікував Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Магнітні бурі: календар на листопад 2024 року

3 листопада — сильна магнітна буря,

19-20 листопада — середня магнітна буря.

Нагадаємо, що магнітні бурі – це різкі збурення магнітного поля Землі, які виникають через спалахи на Сонці та спричиняють викид заряджених часток у космос. Коли ці частки досягають нашої планети, вони взаємодіють з магнітним полем.

Раніше "Телеграф" писав, що погода в Києві на початок тижня порадує мешканців столиці теплом та відсутністю опадів. У понеділок, 28 жовтня, температура повітря підніметься до +17 градусів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та південний вітер. Такий температурний показник наприкінці жовтня може стати найвищим до початку весни наступного року.