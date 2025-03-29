З цими хворобами не мобілізують. Хто не підлягає призову у квітні

З деякими недугами можна отримати відстрочку

Українці з інвалідністю, зокрема третьої групи, не підлягають мобілізації. Їхні документи залишаються чинними без необхідності проходження додаткових медкомісій.

Це стало можливим після змін, ухвалених Кабінетом Міністрів 14 лютого 2025 року. Детальніше, кого не мобілізують через стан здоров'я, розповідає "Телеграф".

Третя група інвалідності надається особам із помірними обмеженнями працездатності, які потребують часткової допомоги або мають хронічні захворювання. До них належать:

захворювання внутрішніх органів – гастрит, виразкова хвороба, бронхіальна астма, гіпертонія середнього ступеня ;

; неврологічні порушення – розсіяний склероз, невралгія без серйозних рухових порушень ;

; ортопедичні проблеми – важкі форми артриту, артрозу, деформації хребта чи кінцівок ;

; ендокринні захворювання – цукровий діабет у стадії компенсації, гіпотиреоз без ускладнень ;

; психічні розлади – важкі форми депресії, тривожні стани, шизофренія у стійкій ремісії .

Як отримати відстрочку

Щоб підтвердити статус непридатності або отримати відстрочку, необхідно:

надати довідку про інвалідність у ТЦК;

отримати висновок медичної комісії (якщо інвалідність ще не підтверджена офіційно);

подати документи через ЦНАП або електронний кабінет військовозобов’язаного.

Завдяки новим правилам особи з безстроковим статусом інвалідності не направляються на військово-лікарську комісію (ВЛК) для повторного огляду. А тим, у кого термін переогляду припадає на період змін, він автоматично подовжується на 6 місяців.

Раніше "Телеграф" писав, кому дадуть відстрочку від мобілізації у квітні. Відстрочка надається через сімейні обставини, проблеми зі здоров’ям або роботу у стратегічно важливих сферах.