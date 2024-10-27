Якою буде погода в Києві на початку тижня: прогноз

Погода в Києві поступово погіршуватиметься

Погода в Києві на початок тижня порадує мешканців столиці теплом та відсутністю опадів. У понеділок, 28 жовтня, температура повітря підніметься до +17 градусів.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність та південний вітер. Такий температурний показник може стати найвищим до початку весни наступного року, каже відома синоптикиня Наталка Діденко.

Упродовж понеділка температура повітря коливатиметься від +8 градусів вранці до +16-17 градусів вдень. Атмосферний тиск, за даними сайті Sinoptik, становитиме 751 мм рт. ст. Вологість повітря коливатиметься в межах 69-87%. Вітер південний, швидкість – 0,5-2,2 м/с. Ймовірність опадів мінімальна – не перевищує 5%.

У вівторок, 29 жовтня, температура дещо знизиться. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +7…+8 градусів, вдень повітря прогріється до +12 градусів. Атмосферний тиск підвищиться до 754 мм рт. ст. Вологість повітря становитиме 55-83%. Швидкість вітру – 0,9-2,2 м/с. Опадів не очікується.

У середу, 30 жовтня, температура повітря знижуватиметься. Нічна температура опуститься до +5 градусів. Вдень повітря прогріється до +12 градусів. Атмосферний тиск знизиться з 754 до 749 мм рт. ст. Вологість повітря коливатиметься в межах 58-88%. Швидкість вітру збільшиться до 2 м/с, а ввечері посилиться до 1,8-2 м/с.

Протягом усіх трьох днів небо над Києвом буде переважно хмарним. Опадів синоптики не прогнозують. Температурні показники залишатимуться вищими за середні багаторічні значення для кінця жовтня.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики назвали чотири області, в яких у вихідні буде мороз. Температура повітря може знизитися до мінус 2 градусів.