В США знайшли для Трампа ідеальний план припинення війни в Україні: в чому він полягає

Сплата Росією "універсального мита" забезпечила б США негайне надходження грошей, на відміну від угоди про українські корисні копалини

Президент США Дональд Трамп наразі не здатний примусити мешканця Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів та припинити війну в Україні на прийнятних для Києва умовах. Кажучи мовою самого Трампа, у Білого дому "немає карт" і йому терміново потрібен спосіб "покращити руку США". Такий спосіб існує: він або допоможе припинити війну, або допоможе США отримати багато грошей.

Про це написали відомі американські економісти Гленн Хаббард та Кетрін Вольфрам у власній колонці для видання The New York Times. "План Хаббарда-Вольфрам" дуже простий: санкції абсолютно проти всіх, хто бере участь у продажу нафти та газу з Росії у будь-якій з країн світу, або, як альтернатива, сплата Кремлем особливого збору за кожен барель нафти, щоб його партнери уникли цих санкцій.

"Цей платіж називався б російським універсальним митом. Він починався б з низького рівня і зростав з кожним тижнем, що минає без мирної угоди", – сказано у колонці.

Якби Білий дім зробив таке оголошення та почав діяти, було б два варіанти розвитку подій: або росіяни платитимуть, або відмовляться. В другому випадку вторинні санкції США буде оголошено проти всіх учасників ланцюжка постачань, в тому числі власників нафтових танкерів, страховиків та покупців. Малоймовірно, що компанії з Індії та Китаю, китайські нафтопереробні заводи та власники танкерів захочуть потрапити під такі обмеження, імпортуючи газ та нафту з РФ. Приховати перевезення не вийде, оскільки вони відстежуються як комерційними джерелами, так і безпосередньо Сполученими Штатами.

Цікаво, що на думку авторів, сплата Росією "універсального мита" забезпечила б США негайне надходження грошей, на відміну від угоди про українські корисні копалини. Наприклад, мито у розмірі 20 доларів за барель російської нафти приносило б 120 млн доларів на день.

"Мета полягає в тому, щоб російська нафта продовжувала надходити на світові ринки, але щоб менше грошей надходило до Кремля. Цей план підірве здатність Росії продовжувати вести війну, а також поповнить державну скарбницю США. Кожен долар, зібраний Сполученими Штатами, — це долар, який Росія не зможе витратити на фінансування своєї війни", – зазначають економісти.

Врешті-решт, такі дії США або змусять Кремль сісти за стіл переговорів, сподіваючись, що у Вашингтоні скасують мито, або дозволять Сполученим Штатам щороку отримувати великі гроші, які не тільки можна буде пустити на фінансування запланованого скорочення податків, але й зарахувати, як компенсацію за надання військової допомоги Україна. Хаббард та Вольфрам закликають при цьому перекласти питання ухвалення такого законопроєкту на Конгрес, щоб Трамп міг захистити свої відносини з Путіним.

Нагадаємо, що на одній з зустрічей в Саудівській Аравії Росія висунула умову, за якої готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі. Кремль вимагає зняття усіх санкцій та повернення до системи SWIFT. Вищеназвана угода передбачає вільне судноплавство та відмову від атак на критичну інфраструктуру обох держав.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив: повернення РФ до SWIFT — це понад 100 млрд доларів транзакцій на місяць замість нинішніх 10 млрд, які стануть масштабним фінансовим ресурсом для підтримки війни проти України. А як писав "Телеграф", скасування санкцій не полегшить ситуацію для Росії, але у відносинах України та європейських партнерів стане "переломним моментом".