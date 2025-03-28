Пєсков зробив цинічну заяву про "вихід Росії з перемир'я"

Також він заявив, що українське керівництво начебто втрачає контроль над ситуацією в країні

Росія "залишає за собою право" не дотримуватись перемир'я щодо ударів по енергетиці. Таку заяву зробив Дмитро Пєсков, речник президента РФ.

Він звинуватив українську сторону в порушенні домовленостей та стверджував, що ЗСУ нібито не виконують накази свого керівництва. Про це речник російського президента сказав під час брифінгу для журналістів, пишуть російські ЗМІ.

Відповідаючи на запитання пропагандистського ТАРС, Пєсков заявив, що Росія готова відмовитися від дотримання перемир'я через нібито "тотальну безконтрольність" з боку ЗСУ. "Продовжуються атаки по об'єктах російської енергоінфраструктури. Якщо Україна приєдналася до мораторію і надала відповідні накази збройним силам, то вони їх очевидно не виконують", — наводять слова Пєскова російські медіа.

Також речник Путіна заявив, що українське керівництво начебто втрачає контроль над ситуацією в країні. За його твердженнями, "націоналістичні підрозділи" в Україні посилюються, що нібито призводить до некерованості. Саме через це, як стверджує Пєсков, Росія висуває ідею "зовнішнього управління" над Україною під егідою ООН.

У відповідь на звинувачення російської сторони Генштаб ЗСУ оприлюднив офіційну заяву. "Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі зазначили, що фіксують конкретні порушення цих домовленостей саме з боку російської армії. Зокрема, тільки за минулу добу були завдані російські удари, які пошкодили енергообʼєкти у Херсоні та на Полтавщині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як США можуть покарати Росію за порушення перемир'я. В запасі у американців є низка заходів, які можуть бути дуже болючими для РФ.