Купити квартиру в Києві: які ціни на "однушки" у різних районах столиці

Вторинка чи новобудова – що краще для купівлі квартири в Києві?

Київ залишається одним із найдорожчих міст України для купівлі нерухомості. Ціни на житло залежать від багатьох факторів: розташування, стану об’єкта, інфраструктури району та типу ринку — вторинного чи первинного.

"Телеграф" розглянув, скільки коштує однокімнатна квартира в Києві станом на березень 2025 року, порівнявши пропозиції на вторинному ринку та в новобудовах.

Вторинний ринок: ціни та особливості

Вторинний ринок нерухомості в Києві пропонує широкий вибір однокімнатних квартир — від старих "хрущовок" до відносно нових будинків, зведених у 2000-х роках. Ціна залежить від району, стану квартири (з ремонтом чи без) та близькості до метро.

Середня ціна: За даними актуальних оголошень станом на березень 2025 року, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку коливається в межах 40-70 тисяч доларів США.

Наприклад, у віддалених районах, таких як Деснянський (Троєщина), ціни стартують від 40-45 тисяч доларів за квартиру площею 30-35 м² у будинку 70-80-х років.

У центральних районах, як Печерський чи Шевченківський, ціни можуть сягати 50-60 тисяч доларів за аналогічну площу, особливо якщо квартира з ремонтом.

Переваги: Головна перевага вторинного ринку — можливість одразу заселитися, якщо квартира в жилому стані. Також покупці можуть уникнути ризиків, пов’язаних із недобудовою чи затримкою здачі об’єкта.

Недоліки: Старі комунікації, потреба в ремонті та менш сучасне планування часто стають проблемою для таких квартир.

Новобудови: ціни та перспективи

Первинний ринок у Києві активно розвивається, пропонуючи однокімнатні квартири в житлових комплексах різного класу — від "економ" до "преміум". Ціни тут варіюються залежно від стадії будівництва, репутації забудовника та розташування.

Середня ціна: У новобудовах середня вартість квадратного метра в березні 2025 року становить приблизно 1100-1400 доларів. Для однокімнатної квартири площею 35-45 м² це означає ціну в межах 40-65 тисяч доларів. На ранніх етапах будівництва можна знайти дешевші варіанти — від 35-40 тисяч доларів, але з ризиком затримки здачі.

У ЖК "Сирецькі Сади" (Подільський район) однокімнатна квартира площею 40 м² на етапі здачі коштує близько 40 тисяч доларів.

У престижніших комплексах, таких як "Паркові озера 2", ціна за аналогічну площу може сягати 70-80 тисяч доларів.

Переваги: Нові комунікації, сучасні планування, енергоефективність і часто розвинена інфраструктура ЖК (паркінг, дитячі майданчики, охорона) роблять новобудови привабливими. Також забудовники нерідко пропонують розстрочку, що полегшує купівлю.

Недоліки: Ризик затримки здачі будинку, додаткові витрати на ремонт (якщо квартира здається в стані "після будівельників") та вищі комунальні тарифи через комерційні ставки в новобудовах.

Найдорожчі пропозиції — у центрі (Печерськ, Шевченківський), найбюджетніші — на околицях (Троєщина, Борщагівка, Бортничі).

Вторинка з ремонтом коштує дорожче, ніж новобудова без оздоблення, але ремонт у новій квартирі може додати до витрат ще 10-20 тисяч доларів.

Новобудови часто розташовані в районах із новою інфраструктурою, тоді як вторинний фонд може мати кращу транспортну доступність.

Купівля однокімнатної квартири в Києві у 2025 році залежить від ваших потреб і фінансових можливостей. Якщо потрібне готове житло для негайного заселення, вторинний ринок пропонує варіанти від 40 тисяч доларів у спальних районах до 70 тисяч в середньому у центрі. Для тих, хто готовий зачекати та інвестувати в сучасне житло, новобудови стартують від 35-40 тисяч доларів із перспективою зростання вартості після завершення будівництва.

Перед покупкою варто ретельно проаналізувати ринок, врахувати додаткові витрати (податки, послуги нотаріуса, ремонт) і перевірити юридичну чистоту об’єкта.

Раніше "Телеграф" писав про те, які ціни на квартири у трьох нових житлових комплексах Печерського району міста Києва: Maxima Residence, БФК INTERGAL CITY та Greenville на Печерську.