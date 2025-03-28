Арешт, вбивство чи політичне майбутнє? Що може чекати на Януковича при поверненні до України

Повернення Януковича в Україну малоймовірне, але що буде, якщо він раптом вирішить приїхати

Віктор Янукович — колишній президент України, який обіймав свою посаду в період з 2010 по 2014 рік. Під час Революції Гідності він втік із України, залишивши розкішний особняк у Межигір’ї та забувши свій символ корупції "золотий батон". Політичного майбутнього в Україні ця людина ймовірно не має, але що її може чекати на батьківщині, якщо вона раптом вирішить повернутися.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok з питанням про те, чи можливе повернення Віктора Януковича в Україну з Росії, і що з ним буде тут, якщо він приїде.

Чи може Янукович повернутися до України?

Є багато факторів, які свідчать про те, що повернення Віктора Федоровича неможливе. Тут і політичні аспекти, і особиста безпека та громадська думка.

Віктор Янукович Фото: згенеровано Grok

Політичні та юридичні перешкоди

Віктора Януковича в Україні звинувачують у державній зраді. У 2019 році його заочно засудили до 13 років за держзраду та підтримку агресивної війни Росії проти України. Якщо президент повернеться, його відразу схоплять і посадять за ґрати.

Крім того, Янукович не має політичного майбутнього в Україні, оскільки він позбавлений будь-якої політичної підтримки навіть серед колишніх соратників. Крім того, після Революції Гідності в Україні припинила існування Партія регіонів, яку представляв Янукович.

Віктор Янукович Фото: згенеровано Grok

Громадська думка та особиста безпека

В очах більшості українців Янукович – корупціонер, зрадник та злочинець. Він асоціюється у народу з масовими протестами, кровопролиттям під час Євромайдану та початком війни з Росією. Тому суспільство на нього тут не чекає і не прийме.

З громадської думки випливає і загроза особистої безпеки президента-втікача. Навіть якщо він якимось чином зможе повернутися і уникнути арешту, ймовірно, знайдуться люди чи організації, які його ліквідують. Вірогідно він і сам це чудово розуміє, тому й сидить у Росії, де йому дали притулок, і зайвий раз не висовується.

Віктор Янукович Фото: згенеровано Grok

Що може чекати на Януковича у разі повернення?

Якби Янукович все ж таки повернувся в Україну, його доля великою мірою залежала б від обставин. Однак, є найбільш ймовірні варіанти, що його може чекати після повернення.

Арешт та судове переслідування

Найімовірніший сценарій, який чекає на Януковича в Україні — це арешт і позбавлення волі, оскільки він уже має реальний вирок, хоч і виданий заочно через його відсутність у країні.

Віктор Янукович Фото: згенеровано Grok

Політична ізоляція

Якщо раптом обставини повернутися таким чином, що Янукович все ж таки уникне арешту (наприклад при кардинальній зміні влади в Україні), то його шанси на відновлення політичної репутації та політичного майбутнього в країні буквально дорівнюють нулю. Українське суспільство, пам’ятаючи дві революції в країні і те, що було за ними, не допустить до влади таку людину, як Янукович.

Громадське засудження та погрози

Дуже ймовірно, що повернення Януковича викликало б бурхливу реакцію в українському суспільстві. Він би точно зіткнувся з протестами і опинився б у небезпеці через негативне ставлення до нього в країні.

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