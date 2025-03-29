Його вбили та замурували в стіну гаража: який вигляд має могила помічника Гурвіца Варламова

Вбивць одеського юриста так і не покарали

Сергій Варламов — український юрист, який наприкінці 90-х працював в Одеському міськвиконкомі. Він був соратником тодішнього кандидата в мери Одеси Едуарда Гурвіца. Юриста жорстоко вбили у 1998 році, замурувавши у гаражний фундамент. Також ми розповідали, що сталося із засновником фінансової піраміди "МММ" Сергієм Мавроді.

"Телеграф" розповість більше про те, як і чому вбили Сергія Варламова, і як розгорталась кримінальна справа щодо його загибелі. Також з'ясували, де поховали відомого одеського юриста.

Що відомо про вбивство Сергія Варламова

Варламов був керівником юридичного управління Одеської міської ради. На той час він входив до команди кандидата у мери Одеси — Едуарда Гурвіца. Хоча політику вдалося перемогти на виборах, його соратник, Руслан Боделан, не погодився з таким рішенням. Він позивався до суду, аби скасували результатів виборів через фальсифікації.

За кілька тижнів до судового розгляду Варламов раптово зник. Саме він вивчав документи у справі щодо скарги Боделана на результати виборів. Поліцейські почали шукати чиновника лише через 5 діб після його зникнення. Водночас відкрили кримінальну справу.

Варламова викрали і вбили, фото з мережі

Дружина Варламова — Алла — розповідала, що її чоловіка вкрали рано-вранці. Вона лише встигла почути крик і шум автівки, яка швидко поїхала від будинку. У той же день вона звернулась до правоохоронців, однак ті не хотіли приймати заяву. Вони припустили, що Варламов "загуляв".

Пізніше Алла побачила сліди крові біля під'їзду. Вона також знайшла свідків, які бачили дивних невідомих біля їхнього будинку. Проте у прокуратурі не поспішали розслідувати справу зі словами: "Немає тіла — немає справи".

Через певний час дружині вдалося досягти розслідування вбивства. Тіло Варламова виявили у 2005 році в одному з приватних гаражів в Одесі. Воно було замуроване у фундамент ще у 1998 році. Юриста впізнали, зокрема по краватці та піджаку.

Варламова знайшли через 7 років після вбивства, фото "Факти"

Місце вбивства правоохоронцям показав один з можливих співучасників вбивства Варламова, якого заарештовували на Донеччині. З'ясувалось, що юриста замурували у стіну, перед тим випустивши у нього 2 кулі. Це сталося у Приморському районі Одеси. Мати Варламова відмовлялась визнати, що там — її син. Водночас батьки надали зразки тканин на дослідження судмедекспертам.

Окремі слідчі припускали, що вбивство Варламова могло завадити поданню в арбітражний суд важливих документів. Зокрема, щодо незаконної приватизації Боделаном земель в Одесі. До того ж у ворогів Гурвіца міг з'явитися шанс зіпсувати репутацію йому та оточенню. Тоді у місцевих медіа з'явилися матеріали про те, що Варламов — "валютний шахрай, який "кинув" Одесу на мільйони доларів", і що його бачили за кордоном разом з повіями.

У Варламова залишилось двоє дітей: на той момент сину було — 3,5 роки, а доньці — 3 місяці. Натомість брат юриста — Євген — також загинув за дивних обставин, намагаючись його відшукати. Батько юриста був переконаний, що вбивці думали, що ніхто не знайде тіло його сина.

Батько Сергія Варламова, фото "Інтент"

"Бандити розраховували на те, що тіло Сергія, замуроване у фундаменті гаража під шарами вапна та бетону, ніхто ніколи не знайде. За роки так званого розслідування я втратив синів", — казав батько Варламових.

До речі, під час виборів голови Одеси викрали й віцемера, очільника Київської районної адміністрації Одеси — Ігоря Свободу. Це відбулося на очах у свідків. У місті тоді оголосили операцію "Перехоплення" і проводили розшук. Однак його тіло не знайшли й до сьогодні.

Цікаво, що тоді у гонитву за посаду мера Одеси особисто втручався президент Леонід Кучма. Він визнав вибори, де обрали головою міста Гурвіца, недійсними. Тоді відбулися перевибори, на яких переміг головний конкурент Гурвіца — Боделан.

Могила Сергія Варламова

Варламова поховали на Другому християнському кладовищі Одеси. Йому встановили великий меморіальний комплекс з кількома сходинками. Він передбачає високу статую з перев'язаними ногами та ангелом на плечі.

Також на могилі Варламова є невеличка надгробна плита молочного відтінку з його даними, а інша — навпроти, з вирізаним хрестом.

Могила Сергія Варламова, фото "Думська"

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