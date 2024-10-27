Когда ждать магнитные бури в ноябре (календарь)

"Телеграф" расскажет, в какие дни следует быть осмотрительными

В ноябре 2024 года нас снова ждут магнитные бури. Они продлятся всего несколько дней.

В последний месяц осени солнечная активность будет достаточно низкой. Соответствующий прогноз опубликовал Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Магнитные бури: календарь на ноябрь 2024 года

3 ноября — сильная магнитная буря,

19-20 ноября – средняя магнитная буря.

Напомним, что магнитные бури – это резкие возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и вызывают выброс заряженных частиц в космос. Когда эти частицы достигают нашей планеты, они взаимодействуют с магнитным полем.

Ранее "Телеграф" писал, что погода в Киеве к началу недели порадует жителей столицы теплом и отсутствием осадков. В понедельник, 28 октября, температура воздуха поднимется до +17 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и южный ветер. Такой температурный показатель в конце октября может стать самым высоким к началу весны следующего года.