Кілька разів намагався потрапити у Раду та "купував" мандат: що відомо про Плахотніка, тіло якого знайшли під Дніпром

Депутат фігурував у кількох скандалах

Сьогодні, 28 березня, у місті Кам’янське Дніпропетровської області виявили тіло чоловіка. Передбачається, що вбитим може бути представник партії "Батьківщина" Олександр Плахотнік. Раніше чоловік був віцемером міста та очолював водоканал.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про діяльність Олександра Плахотніка, якого у місті називали "Саша Пупс". Депутат був фігурантом кількох скандалів.

Олександр Плахотнік — що про нього відомо

Депутат народився 1975 року у місті Кам’янське Дніпропетровської області, де й почав будувати політичну кар’єру. Олександр займався підприємництвом, а саме надавав в оренду та експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно.

Також Плахотник обіймав посаду секретаря Дніпродзержинської міської ради та віцемера Дніпродзержинська (тепер Кам'янське), був генеральним директором КП "Кам'янський водоканал".

Олександр Плахотнік був віцемером Кам'янського

Олександр був членом політичної сили "Батьківщина" та, як повідомляли ЗМІ, своєму близькому оточенню розповідав, що купив мандат лідера місцевої партійної організації за 100 тисяч доларів. Депутат нібито сам особисто відвіз ці гроші тітці Юлії Тимошенко, яка була головою обласної організації БЮТ Антоніні Ульяхіній.

Олександра Плахотніка звинувачували у купівлі мандату

Також була інформація, що колишній віцемер Кам'янського Олександр Плахотнік нібито придбав собі місце у прохідній частині партійного списку БЮТ за 1 мільйон доларів. Але до Верховної Ради Плахотнік так і не потрапив.

Ще він був замішаний у бійці у клубі. ЗМІ писали про те, що Олександр увірвався до закладу "Монро", який належав члену виконкому Наталі Лісничій та побив її нібито за підпал автомийки своєї дружини.

А дружиною Олександра є донька ректора Дніпропетровського державного технічного університету Олена Коробочка. Вони мають доньку Дарину. Дружина Плахотніка у 2015 році успішно балотувалася до Дніпропетровської обласної ради від ВО "Батьківщина", а у 2019 році балотувалася до українського парламенту.

Олександр Плахотнік зі своєю дружиною Оленою

Є також інформація, що ймовірно загиблий Олександр Плахотник був бізнес-партнером одіозних братів Дубинських, пов’язаних із корупційними скандалами. Зокрема Олександра Дубинського підозрюють в організації схеми для виїзду за кордон військовозобов’язаних та державної зради.

"Телеграф" писав раніше, що минулого тижня Одеса попрощалася з активістом Дем’яном Ганулом. Його застрелили у центрі міста на очах перехожих.