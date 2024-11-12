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У Польщі під час розкопок могили нацистського солдата виявили несподівану знахідку (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Загалом знайшли 30 монет
Загалом знайшли 30 монет. Фото naukawpolsce.pl

Монети були початком нумізматичної колекції

Іноді вивчаючи одну знахідку вчені раптово знаходять ще більш цікаву. Так відбулося у Вдецькому ландшафтному парку у Польщі. Археологи розкопували могилу солдата армії нацистської Німеччини, який загинув у Другій світовій війні, коли знайшли кераміку неолітичної культури кулястих амфор і колекцію монет різних епох з різних європейських країн.

Про це повідомляє портал "Наука в Польщі". Німецький солдат загинув в лютому 1945 року під час битви за міст у Гржибеку. До того як тіло ексгумували, про інші цікаві знахідки було невідомо. Біля могили знайшли кераміку культури кулястих амфор, яка датується 3100 — 2600 роками до нашої ери.

Тіло німецького солдата ексгумували в Польщі
Тіло належало німецькому солдату

Назву культурі дали через характерний вид амфор. Люди цих племен вели осілий спосіб життя, займались землеробством і були поширені в Центральній та Східній Європі, в тому числі в Україні.

Специфічна кераміка культури кулястих амфор України
Специфічна кераміка культури кулястих амфор України

Поряд з об'єктами неолітичної культури знайшли також можливі сліди поселення середнього кам'яного віку. Розкопки з цієї теми планують продовжити наступного року.

Неподалік від тіла на березі неглибоко під поверхнею знайшли розкидані монети різних епох регіонів Європи. Припускають, що вони належали нумізмату-початківцю, імовірно саме тому солдату, тіло якого послужило початком розкопок.

В Польщі знайшли стародавні монети
Знайдена стародавня монета

Загалом археологи знайшли близько 30 монет:

  • римські сестерції
  • монета Візантійської імперії
  • фоліс імператора Василія II Болгарина, датований рубежем н. 10-11 ст.
  • монети Сигізмунда III Вази
  • російські монети часів поділів Польського королівства
  • російські монети імперії Романових
  • британська монета часів правління королеви Вікторії
  • австро-угорські монети другої половини ХІХ століття
  • польські обігові монети міжвоєнного періоду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Таджикистані знайшли місце стародавньої стоянки людей. Її використовували понад 100 000 років.

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#Польща #Монети #Археологія #Наука