У Польщі під час розкопок могили нацистського солдата виявили несподівану знахідку (фото)
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Монети були початком нумізматичної колекції
Іноді вивчаючи одну знахідку вчені раптово знаходять ще більш цікаву. Так відбулося у Вдецькому ландшафтному парку у Польщі. Археологи розкопували могилу солдата армії нацистської Німеччини, який загинув у Другій світовій війні, коли знайшли кераміку неолітичної культури кулястих амфор і колекцію монет різних епох з різних європейських країн.
Про це повідомляє портал "Наука в Польщі". Німецький солдат загинув в лютому 1945 року під час битви за міст у Гржибеку. До того як тіло ексгумували, про інші цікаві знахідки було невідомо. Біля могили знайшли кераміку культури кулястих амфор, яка датується 3100 — 2600 роками до нашої ери.
Назву культурі дали через характерний вид амфор. Люди цих племен вели осілий спосіб життя, займались землеробством і були поширені в Центральній та Східній Європі, в тому числі в Україні.
Поряд з об'єктами неолітичної культури знайшли також можливі сліди поселення середнього кам'яного віку. Розкопки з цієї теми планують продовжити наступного року.
Неподалік від тіла на березі неглибоко під поверхнею знайшли розкидані монети різних епох регіонів Європи. Припускають, що вони належали нумізмату-початківцю, імовірно саме тому солдату, тіло якого послужило початком розкопок.
Загалом археологи знайшли близько 30 монет:
- римські сестерції
- монета Візантійської імперії
- фоліс імператора Василія II Болгарина, датований рубежем н. 10-11 ст.
- монети Сигізмунда III Вази
- російські монети часів поділів Польського королівства
- російські монети імперії Романових
- британська монета часів правління королеви Вікторії
- австро-угорські монети другої половини ХІХ століття
- польські обігові монети міжвоєнного періоду.
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