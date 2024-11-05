Місце масового жертвоприношення дітей знайшли у Перу: вчені з'ясували, чому їх вбили (фото)

Цивілізація, що принесла дітей в жертву, жила у Перу до інків

Науковці розгадали один із секретів цивілізації чиму (Chimú). У 2022 році в Перу знайшли 700-річний могильний курган. Курган був розміром 60 на 20 м. У ньому вчених чекала жахлива знахідка — 76 тіл дітей та два тіла дорослих, всі з розрізаними грудьми. Їх принесли у жертву чиму, які панували в регіоні з XII по XV століття.

Як повідомляє Live Science, дослідники окрім тіл знайшли також срібні та мідні квадрати, вушні прикраси та мушлі особливого виду, які дуже цінилися в цій народності. Науковці встановили, що у всіх дітей були модифіковані черепи. Коли вони були немовлятами, до них прив'язали дошки чи пов'язки для голови, щоб череп був видовжений. У цивілізації чиму такі модифікації робили, однак не настільки разючі, проте вони були характерні для іншої народності, яка жила в північніше в регіоні Ламбаєке (Lambayeque).

Знайдені мушлі також були розповсюджені в Ламбаєке

Скелети дітей та дорослих, принесених в жертву

Команда дослідників провела ізотопний аналіз та визначила, що всі ці діти виросли саме в регіоні Ламбаєке і не були чиму. Найімовірніше, дітей та їхні родини захопили у полон та привезли на місце поховання в Пампа-ла-Крус для того, щоб вони будували іригаційні системи. Після завершення будівництва зрошувальних каналів, дітей та двох дорослих принесли в жертву — чиму вірили, що це дасть землі родючість. Це перше виявлення жертвоприношення, коли чиму вбивали не місцевих жителів. Вчені продовжуватимуть розкопки та дослідження у Пампа-ла-Крус, щоб дізнатися більше про цю доколумбівську цивілізацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені знайшли 12 доісторичних статуй. Вони називалися "вартові дверей" та відігравали важливу роль у Камбоджі.