Імператорський пінгвін збився з маршруту та потрапив у Австралію: він втратив майже половину своєї ваги (фото)

Вчені губляться в визначенні причин такого вчинку

У Австралії можна зустріти не тільки дивних комах, страусів чи кенгуру. У Західній Австралії рятують імператорського пінгвіна, який зазвичай не водиться в цьому регіоні, однак він збився з маршруту і переплив Південний океан.

Птах подолав 3400 км і був сильно виснажений, коли його знайшли на пляжі. Пінгвіна називали на честь Римського імператора Августа Гасом. Він перебуває під наглядом доглядальниці в Олбані. Коли Гаса знайшли, він важив 23 кг, тоді як нормальна вага дорослого імператорського пінгвіна 40 кг. Про це повідомляє ABC NEWS.

Гаса зважують

Пінгвіна годують та лікують

Місце, де знайшли імператорського пінгвіна, знаходиться приблизно за 400 км на південь від місця, де найближче їх бачили. Пінгвін був знесилений та дуже кістлявий, його перевозили за допомогою спеціальної великої брезентової переноски для домашніх тварин.

Австралія знаходиться далеко від місця, де живуть пінгвіни

Причина, яка змусила імператорського пінгвіна здійснити подорож через Південний океан так далеко від свого дому, невідома. Тепер вчені точно знаючи подолати шлях від Антарктиди до Австралії імператорські пінгвіни можуть.

Раніше "Телеграф" розповідав про куди більше неприємну знахідку на пляжі в Австралії. Поблизу Сіднея знайшли дивні смердючі кулі, які складалися з відходів життя людини.