В Польше при раскопках могилы нацистского солдата обнаружили неожиданную находку (фото)

Монеты были началом нумизматической коллекции

Иногда изучая одну находку учёные внезапно находят еще более интересную. Так произошло в Вдецком ландшафтном парке в Польше. Археологи раскапывали могилу солдата армии нацистской Германии, погибшего во Второй мировой войне, когда нашли керамику неолитической культуры шаровидных амфор и коллекцию монет разных эпох из разных европейских стран.

Об этом сообщает портал "Наука в Польше". Немецкий солдат погиб в феврале 1945 года во время битвы за мост в Гржибеке. До того, как тело эксгумировали, о других интересных находках было неизвестно. У могилы нашли керамику культуры шаровидных амфор, которая датируется 3100 — 2600 годами до нашей эры.

Тело принадлежало немецкому солдату

Название культуре дали по характерному виду амфор. Люди этих племен вели оседлый образ жизни, занимались земледелием и были распространены в Центральной и Восточной Европе, в том числе в Украине.

Специфическая керамика культуры шаровидных амфор Украины

Наряду с объектами неолитической культуры обнаружили также возможные следы поселения среднего каменного века. Раскопки по этой теме планируют продлить в следующем году.

Недалеко от тела на берегу неглубоко под поверхностью нашли разбросанные монеты разных эпох регионов Европы. Предполагают, что они принадлежали начинающему нумизмату, вероятно именно тому солдату, тело которого послужило началом раскопок.

Найдена древняя монета

В общей сложности археологи нашли около 30 монет:

римские сестерции

монета Византийской империи

фолис императора Василия II Болгарина, датированный рубежом н. 10-11 в.

монеты Сигизмунда III Вазы

русские монеты времен разделов Польского королевства

русские монеты империи Романовых

британская монета времен правления королевы Виктории

австро-венгерские монеты второй половины XIX века

польские оборотные монеты в межвоенный период.

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