Годинами "б'ються на мечах": дивовижні факти про те, як розмножуються равлики

Найцікавіше починається під час залицяння

Природа дивує нас своїми винаходами, особливо коли йдеться про розмноження різних видів. У світі тварин існує безліч незвичайних способів продовження роду, але сьогодні ми розглянемо один із найцікавіших.

Равлики, ці повільні створіння з будиночками на спині, мають напрочуд складний процес розмноження. Про це повідомляє науково-популярний портал IFLScience.

Особливості равликів

Більшість наземних равликів – гермафродити, тобто мають і чоловічі, і жіночі статеві органи. Це спрощує пошук партнера, адже вони можуть спаровуватися з будь-яким представником свого виду.

Проте сам процес пошуку партнера непростий через поганий зір. Замість візуального пошуку, равлики використовують слиз із феромонами, який залишають за собою.

Битва за запліднення

Найцікавіше починається під час залицяння. Равлики влаштовують справжні "лицарські турніри", використовуючи особливі "стріли кохання" – кальцієві утворення, вкриті спеціальним слизом. Молюски "б'ються на мечах" годинами.

Той, хто першим влучить у партнера, має більше шансів на успішне запліднення. Причина проста: слиз містить гормони, які допомагають спермі дістатися до місця призначення.

Сам процес

Фінальна стадія спаровування виглядає не менш незвично: статеві органи висуваються збоку голови обох равликів і одночасно проникають один в одного. Равлики обмінюються сперматофорами – капсулами зі спермою. Весь процес може тривати кілька годин.

Цікавий факт: у 2015 році група дослідників вивчала вид равликів Bradybaena pellucida. Вони виявили, що равлики, які програють у "битві стрілами", не просто втрачають можливість запліднити партнера. Дослідження показало, що такі равлики мають на 20-25% коротшу тривалість життя порівняно з переможцями, а їхня здатність до розмноження знижується майже вдвічі. Науковці пов'язують це з гормональними змінами, які викликає слиз із "стріли кохання" переможця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вчені відкрили таємницю масових жертвоприношень дітей у Мексиці. Ймовірно, це були спроби покласти край великій посусі в регіоні шляхом принесення жертв богу дощу Тлалоку.