Часами "бьются на мечах": удивительные факты о том, как размножаются улитки

Самое интересное начинается во время ухаживания

Природа удивляет нас своими изобретениями, особенно когда речь идет о размножении разных видов. В мире животных существует множество необычных способов продолжения рода, но сегодня мы рассмотрим один из самых интересных.

Улитки, эти медленные создания с домиками на спине, имеют удивительно сложный процесс размножения. Об этом сообщает научно-популярный портал IFLScience.

Особенности улиток

Большинство наземных улиток – гермафродиты, то есть имеют и мужские, и женские половые органы. Это упрощает поиск партнера, ведь они могут спариваться с представителем своего вида.

Однако сам процесс поиска партнера непрост из-за плохого зрения. Вместо визуального поиска улитки используют слизь с феромонами, которые оставляют за собой.

Битва за оплодотворение

Самое интересное начинается во время ухаживания. Улитки устраивают настоящие "рыцарские турниры", используя особые "стрелы любви" — кальциевые образования, покрытые специальной слизью. Моллюски "дерутся на мечах" часами.

Тот, кто первым попадет в партнера, имеет больше шансов на успешное оплодотворение. Причина проста: слизь содержит гормоны, которые помогают сперме добраться до места назначения.

Сам процесс

Финальная стадия спаривания выглядит не менее необычно: половые органы выдвигаются сбоку головы обеих улиток и одновременно проникают друг в друга. Улитки обмениваются сперматофорами – капсулами со спермой. Весь процесс может занять несколько часов.

Интересный факт: в 2015 году группа исследователей изучала вид улиток Bradybaena pellucida. Они обнаружили, что улитки, которые проигрывают в "битве стрелами", не просто упускают возможность оплодотворить партнера. Исследование показало, что такие улитки имеют на 20-25% более короткую продолжительность жизни по сравнению с победителями, а их способность к размножению снижается почти вдвое. Ученые связывают это с гормональными изменениями, которые вызывает слизь из "стрелы любви" победителя.

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