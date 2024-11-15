Вчені відкрили таємницю масових жертвоприношень дітей у Мексиці

Більшість скелетів були поховані з зеленими кам'яними намистинками у роті

У Мексиці масові ритуальні жертвоприношення дітей відбувались у періоди смертельної посухи в регіоні. У XV столітті мексиканці будь-яким шляхом намагались задобрити бога дощу.

Про це пише Livescience. Зазначається, що рештки скелетів щонайменше 42 дітей віком від 2 до 7 років були виявлені в Темпло Майор. В одному з найбільших храмових комплексів в Теночтітлані, теперішньому Мехіко, у 1980 і 1981 роках.

При цьому більшість скелетів були поховані. Їх клали у дерев'яні ящики із зігнутими кінцівками, деякі були прикрашені намистом і мали зелені кам’яні намистини в роті.

Наразі під час нових досліджень виявили, що жертвоприношення, ймовірно, були спробою покласти край великій посусі в регіоні шляхом принесення жертв богу дощу Тлалоку. Зазначається, що дослідження було представлено минулого тижня на дев’ятій зустрічі Liberation through Knowledge: "Вода та життя" в Національному коледжі Мексики.

"Спочатку штат Мексика намагався пом’якшити наслідки посухи, відкривши королівські зерносховища для перерозподілу їжі серед найнужденніших класів, одночасно здійснюючи масові жертвоприношення дітей у Темпло-Майор, щоб заспокоїти лють тлалок (дощових гномів, які були помічниками бога Тлалок)", — розповідає Леонардо Лопес Лухан, археолог і директор Національного інституту антропології і історії (INAH) в Темпло Майор.

За його словами, певний час мексиканці намагались не вдаватись до жертвоприношень, але погіршення ситуації змусило їх застосовувати усі методи, зокрема, і такі жахливі.

Зазначається, що дослідники INAH вивчили геологічні дані разом із записами в Мексиканському атласі посух, які показали, що велика посуха сталася в центральній Мексиці між 1452 і 1454 роками. Ця інформація і допомогла вченим дійти до спільної думки, що жертвоприношення робили, аби задобрити бога дощів.

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