Мільйони уламків сміття кружляють на орбіті навколо Землі. Як вони можуть нашкодити людям

Більшість уламків — занадто маленькі, щоб долетіти до Землі

На навколоземній орбіті окрім природних утворень, накопичуються тонни космічного сміття — уламків старих супутників, залишків ракет, деталей космічних апаратів і навіть загублених інструментів астронавтів.

За оцінками ЄКА, кількість об'єктів діаметром понад 10 см перевищує 40,5 тисяч, а дрібних часток сотні мільйонів. Космічне сміття рухається зі швидкістю до 28 тисяч км/год, перетворюючи навіть невеликі об'єкти на небезпечні снаряди. Напряму воно Землі не загрожує, адже падаючи згорає в атмосфері, проте може спричинити чимало клопоту.

Ці осколки занадто малі, щоб відстежувати їх за допомогою наземних радарів. Вони загрожують функціонуючим супутникам, космічним станціям і навіть майбутнім місіям — навіть маленький фрагмент може пошкодити ракету. У 2021 році уламок ракети змусив МКС провести екстрене маневрування для уникнення зіткнення.

Якщо проблема не вирішуватиметься, орбіта може стати непридатною для подальшого використання через ефект Кесслера — лавиноподібне зростання уламків внаслідок зіткнень. Це може паралізувати роботу супутників, які забезпечують зв’язок, навігацію, прогнозування погоди та інші критично важливі функції.

Оскільки прогнози вказують на те, що до 2030 року може бути запущено понад 100 000 нових космічних апаратів, профілактичні заходи щодо запобігання утворенню сміття та видалення існуючого потрібні для безпеки на орбіті. Науковці розробляють технології для прибирання орбіти: сітки, гарпуни, лазери та роботизовані захоплювачі, однак реально працюючого рішення поки немає.

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