У Росії впав астероїд. Яскравий момент потрапив на відео

Він не загрожував людям

У вівторок, 3 грудня, в російській Якутії впав астероїд. Небесне тіло, ймовірно, згоріло на вході в атмосферу.

Про це пишуть російські ЗМІ та Телеграм-канали. Користувачі соцмереж також публікують численні відео, на яких зафіксовано момент падіння астероїда.

Астероїд C0WEPC5 було помічено вранці 3 грудня співробітниками обсерваторії Кітт-Пік в Арізоні, повідомляла Міжнародна метеорна організація. Він увійшов до атмосфери Землі близько 19:14 за московським часом (18:14 за Києвом).

На думку вчених, його діаметр складав приблизно 70 сантиметрів. Зазначалося, що загрози від його падіння для та людей не буде.

Місце падіння астероїда знаходиться між селищами Олекмінськ та Ленськ у Якутії. Жителі Ленська, в районі якого можна було побачити астероїд, зазначають, що його було видно лише секунду. Він швидко згорів в атмосфері, залишивши яскравий спалах.

Ленськ на мапі

Ленськ на мапі

Варто зазначити, що українські користувачі соцмереж вже відреагували на цю подію. Дехто висловив розчарування, що астероїд не впав на Москву.

Нагадаємо, у ніч на 30 листопада повз Землю пролетить астероїд розміром зі шкільний автобус. Він буде ближче до планети, ніж Місяць. Швидкість руху астероїда перевищуватиме швидкість польоту кулі.