FT назвала нові дати можливого удару "Орєшніком" по Україні

Посадовець з США попереджає про небезпеку

Уже в суботу або неділю, 14-15 грудня, Росія може завдати удару по Україні експериментальною балістичною ракетою "Орешнік", якою била по Дніпру.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на представника Ради національної безпеки США. Зазначається, що ймовірність повторної атаки "Орешніком" у названі дні найвища.

"Як публічно заявив Путін, Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орешнік" по Україні, і не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями", — сказав чиновник.

Він наголосив, що, безумовно, Росія хотіла використати цю зброю, аби залякати Україну та її союзників. Проте "Орешнік" "не змінив правила гри на полі бою", і партнери продовжують підтримувати Київ.

"Але реальність така, що Росія, ймовірно, володіє лише невеликою кількістю цих експериментальних ракет, і ця зброя має меншу боєголовку, ніж інші ракети, які Росія регулярно запускає по Україні", — каже посадовець.

Нагадаємо, Росія не може виробляти сотні ракет "Орєшнік" на рік, як це заявлялось раніше. Цифра з виготовлення цих балістичних ракет може становити 25 одиниць на рік, а не на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, що лідер Росії Володимир Путін передумав застосовувати ядерну зброю. Вже відомо чому.