Миллионы обломков мусора кружат на орбите вокруг Земли. Как они могут навредить людям

Большинство обломков — слишком маленькие, чтобы долететь до Земли

На околоземной орбите, кроме естественных образований, накапливаются тонны космического мусора — обломков старых спутников, остатков ракет, деталей космических аппаратов и даже потерянных инструментов астронавтов.

По оценкам ЕКА, количество объектов диаметром более 10 см превышает 40,5 тысячи, а мелких долей сотни миллионов. Космический мусор движется со скоростью до 28 тысяч км/ч, превращая даже небольшие объекты в опасные снаряды. Напрямую оно Земле не угрожает, ведь падая сгорает в атмосфере, однако может доставить немало хлопот.

Эти осколки слишком малы, чтобы отслеживать их с помощью наземных радаров. Они угрожают функционирующим спутникам, космическим станциям и даже будущим миссиям – даже маленький фрагмент может повредить ракету. В 2021 году обломок ракеты заставил МКС провести экстренное маневрирование во избежание столкновения.

Если проблема не будет решаться, орбита могут оказаться непригодной для дальнейшего использования из-за эффекта Кесслера — лавинообразного роста отломков вследствие столкновений. Это может парализовать работу спутников, обеспечивающих связь, навигацию, прогнозирование погоды и другие важные функции.

Поскольку прогнозы указывают на то, что к 2030 году может быть запущено более 100 000 новых космических аппаратов, профилактические меры по предотвращению образования мусора и удаления существующего необходимы для безопасности на орбите. Ученые разрабатывают технологии для уборки орбиты: сетки, гарпуны, лазеры и роботизированные захватчики, однако реально работающего решения пока нет.

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