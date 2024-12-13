Зеленський провів першу Технологічну Ставку: про що там говорилось

Це спеціальний формат зустрічі щодо оборонної сфери

В Україні з’явилась Технологічна Ставка. Це спеціальний формат за участі Президента, необхідних командувачів, Сил оборони та розробників техніки. Перше засідання відбулось у п’ятницю, 13 грудня.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. "Сьогодні зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба. Це протидія "шахедам" та ракетам" — йдеться у повідомленні очільника держави.

Ідея Технологічної Ставки належить Марії Берлінській, керівниці проєкту Victory Drones. У жовтні вона запропонувала такий формат співпраці Президенту.

За його словами, щодо цих питань відбулася тривала й детальна розмова. Є уже перші напрацювання щодо підсилення захисту України. Щоправда, які саме це напрацювання, Володимир Зеленський не уточнив. Лише сказав, що конкретні рішення будуть представлені на наступному засіданні.

На Ставці могло йтись про нові ракети "Рута", ракету-дрон "Пекло", про які раніше заявляв Президент, чи інші напрацювання оборонного комплексу України. Та наразі достеменно про це не відомо.

Також раніше "Телеграф" писав про те, скільки САУ "Богдана" виробляємо зараз. Частка власного виробництва постійно зростає.