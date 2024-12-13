Зеленський пояснив, чому росіяни влаштували масштабний обстріл саме зараз

Це цинічний і продуманий удар, впевнений очільник держави

Дата атаки на енергоінфраструктуру України була вибрана не просто так. Адже у ці дні в Україні прогнозують найбільші за останній час морози.

Таку думку висловив у своєму вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він сказав, що росіяни 13 грудня використали 94 ракети різних типів, з них 81 збили. Також було майже 200 ударних дронів.

Росіяни, впевнений Президент, намагались перевантажити нашу ППО. Втім, це їхня стандартна тактика. "Також вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для людей. Удар відбувся якраз під час похолодання. Це свідомий, цинічний терор саме проти людей,"- впевнений очільник держави.

Цілились росіяни, як каже Зеленський, в енергооб’єкти. Багато з них завдяки ППО та влучності наших військових врятували. Замість того, щоб шукати, як припинити війну, РФ продовжує застосовувати ракети. Методи РФ, щоб тримати свій "трон", — це війна та залякування, підсумував Володимир Зеленський.

Крім того, президент розповів про процес роботи з міжнародними партнерами та Технологічну Ставку. Її, як розповідав "Телеграф", вперше провели у п’ятницю, 13 грудня.