З фортифікаціями є проблеми? У Силах підтримки ЗСУ прояснили ситуацію

Будівництво деяких споруд триває

У Збройних Силах України поставили крапку у питанні якості фортифікаційних споруд, адже навіть іноземні видання наголошували на чималих проблемах з ними.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", про це в ході брифінгу 13 грудня розповів заступник начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ полковник Володимир Гусар.

На питання кореспондента щодо проблем з фортифікаціями він відповів: "На даний час проблем з фортифікаційними спорудами на будь-якому напрямку у нас немає. На сьогодні здійснюється забезпечення всіма необхідними матеріалами як військових частин, підрозділів, які знаходяться на передній лінії, на інших рубежах, де здійснюється будівництво, так і, відповідно, тих будівництв, які здійснюється під керівництвом та за кошти обласних військових адміністрацій".

Він також спростував інформацію, щодо неузгодженості з військовими фахівцями та відсутності координації у питаннях будівництва фортифікацій, яке ведеться місцевими адміністраціями. Нагадаємо, таку інформацію днями оприлюднило видання Financial Times, у тому числі з посиланням на народного депутата Дмитра Разумкова та неназваного командира одного із піхотних підрозділів. Йшлося про Дніпропетровську та Донецьку області, зокрема про ділянку між Великою Новосілкою та Кураховим, а також Кураховим і Покровськом, де, за даними видання, другу лінію укріплень ще досі будують, а третю взагалі не розпочали.

"Будь-яке будівництво фортифікаційних споруд не відбувається без рішення військових. Всі рішення приймаються тільки військовим керівництвом, військовим командуванням. Щодо Дніпропетровської області – там здійснюється будівництво відповідно планів тих командирів, тих начальників, які приймали рішення за визначенням необхідних рубежів і об’ємів фортифікаційних споруд. Щодо їх кількості і розміщення – я не можу надати цю інформацію, оскільки вона цікавить нашого ворога", — повідомив Володимир Гусар у відповідь на запитання кореспондента "Телеграфу".

Водночас на Запорізькому напрямку, за словами адміністрації області, все з оборонними укріпленнями добре. Там майже завершено спорудження фортифікацій, що побудовані за стандартами, які включають захист від безпілотників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що насправді зараз відбувається під Кураховим, де ЗСУ, можливо, потрапили в оперативне оточення.