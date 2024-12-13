Офіцер ЗСУ – про шкідливість загальної ілюзії щодо перемир'я та виборів

Я спостерігаю все більше месседжів про перемир'я та вибори. На мою думку, це бажана, але шкідлива та небезпечна ілюзія. Навіть коли буде зупинення вогню.

Україна ніколи не повернеться у стан до 2022 року, а тим більше до стану 2014 го.

Ніколи. Післявоєнні виклики будуть ще більш жорсткими ніж всі три роки війни.

Нам потрібно буде сконцентруватися на мілітаризації Держави, зменшення вкладу грошей у бруківку й нестратегічні дороги та збільшення у будівництво тотальної лінії оборони вздовж тих географічних ліній де буде припинення вогню, побудови шляхів евакуації і тотального розвитку ВПК, ракетних програм та власного виробництва озброєння і пострілів, дронів тощо,

Бо сучасні кордони України пролягають не там, де визначено міжнародним правом, а там де є ЗСУ.

Тому наше майбутнє загальна військова повинність та зброя, зброя, зброя.

Джерело: допис Мирослава Гая у Facebook