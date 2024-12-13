"Успенський мішок"? Що насправді зараз відбувається під Кураховим (карти)

Журналістка каже, що підрозділи не отримують необхідної допомоги

Біля Курахового склалася критична ситуація, повідомляють ЗМІ. У районі "Успенівського мішка" ЗСУ, можливо, потрапили в оперативне оточення. Проте команди на відхід їм не дають.

Про це повідомила воєнна кореспондентка ТСН Юлія Криєнко. Бойові дії відбуваються навколо населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове та Романівка. Українські підрозділи намагаються втримати позиції. Та російських військових уже не раз бачили в Успенівці — вони лізуть туди зі всіх сторін.

За інформацією ТСН, аналітики прогнозують падіння Курахового до кінця року. Так кажуть і військові, які перебувають там. Як каже журналістка, допомоги підрозділи, які підпорядковуються угрупуванню "Вугледар", не отримують. Замість цього розслідують дії комбригів, що намагались зберегти особовий склад і дали команду відійти.

"Ми кажемо, що для нас важливе кожне життя. Чому про це забувають деякі офіцери?" — запитує Криєнко.

Ситуація в "Успенівському мішку"

У ОСУВ "Хортиця" прокоментували ситуацію на цьому напрямку. Загалом у повідомленні йшлось про те, що потрібно довіряти офіційним джерелам інформації, проте щодо "Успенівського мішка", то дані вони не підтвердили, але й не спростували.

"Наразі підрозділи Збройних Сил України, що задіяні для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту, самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове, Романівка, вживають необхідні заходи для протидії їх захопленню або оточенню противником", — йшлося у повідомленні.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що Курахівської ТЕС більше не існує. Як виглядає станція після авіаударів росіян.