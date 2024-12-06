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До 120 метеорів на годину: як побачити останній зорепад 2024 року (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Інтенсивний потік Гемініди
Інтенсивний потік Гемініди. Фото imo.net

Пік зорепаду припадає майже на середину грудня

Під час останнього зорепаду року в грудні можна буде встигнути загадати бажання. Цей зорепад Гемініди буде більш продуктивним на метеори, ніж попередній потік Леоніди.

Пік зорепаду очікується в ніч 13 на 14 грудня. За годину можна побачити до 120 "падаючих" зірок, тобто два метеори на хвилину. Харківський астроном Володимир Кажанов наголошує — метеори цього потоку летять повільніше, ніж в інших, тож можна встигнути загадати бажання. Також метеори цього потоку здебільшого жовтого кольору, що допоможе побачити їх на небі. Це не завадить, адже в ту ніч буде майже повня, що може завадити спогляданню.

Метеорний потік Гемініди — це єдиний щорічний метеоритний дощ, точно спричинений астероїдом, а не кометою. Це астероїд Фаетон. Кожного грудня Земля перетинає його шлях, уламки, що залишилася від нього, падають через земну атмосферу та створюють метеори.

Метеори Гемінід можна спостерігати з понеділка 2 грудня до суботи 21 грудня. Метеори можуть бути не тільки жовті, а й білі або ж навіть зелені. Гемініди — це найсильніший потік року в Північній півкулі. Для того, щоб подивитись на зірки, що падають, не потрібне спеціальне обладнання. Треба повернутися спиною до Місяця та подивитися вгору. При цьому треба знаходитися подалі від штучного освітлення і дати певний час очам для того, щоб адаптуватися.

Зазначимо, повня настане 15 грудня. "Телеграф" розповідав, як визначити фазу місяця.

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