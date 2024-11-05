В космос запустили дерев'яний супутник (фото, відео)

Супутник робили з традиційного японського дерева

Перший у світі дерев’яний супутник під назвою LignoSat був успішно запущений у космос на борту ракети SpaceX 5 листопада 2024 року. Його розробили дослідники Кіотського університету. Після того, як він прибуде на МКС, супутник виведуть на орбіту на висоті 400 кілометрів над Землею.

Кожна сторона коробчастого експериментального супутника має розміри лише 10 сантиметрів. Він виготовлений з деревини хінокі, різновиду магнолії, яка традиційно використовується в Японії для виготовлення піхов для мечів.

LignoSat має довести потенціал деревини в майбутньому дослідженні Місяця та Марса. Цей екологічно чистий супутник має на меті зменшити забруднення космосу. LignoSat вимірюватиме витривалість деревини в суворих космічних умовах.

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Деревина може стати майбутнім матеріалом для космосу

LignoSat залишатиметься на орбіті приблизно шість місяців, протягом яких він збиратиме дані про те, як деревина почувається за екстремальних температурних коливань від -100°C до 100°C. Після закінчення експерименту він згорить в атмосфері. Деревина в космосі не піддається впливу вологи чи повітря, тож має служити набагато краще, ніж на Землі.

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