Зеленський зустрінеться з союзниками у Брюсселі: ЗМІ дізналися подробиці

Головна тема зустрічі – підтримка України у війні з Росією з урахуванням приходу до влади у США Дональда Трампа

Президент України Володимир Зеленський у середу, 18 грудня, зустрінеться із союзниками щодо Євросоюзу та НАТО з метою обговорити подальше надання підтримки у протистоянні з Росією.

Про це повідомляє Reuters. Глава держави зустрінеться з лідерами НАТО та ЄС, а також Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі.

Сторони також мають намір обговорити план дій на тлі майбутньої інавгурації в Сполучених Штатах Америки Дональда Трампа.

Організатором зустрічі є Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Марк Рютте: вона проходитиме в рамках саміту ЄС — Західні Балкани.

"Це не буде зустріч, яка матиме конкретні рішення, а буде більш політична для обговорення найближчих тижнів і місяців", — зазначає видання.

Нагадаємо, спеціальний представник США по Україні та Росії Кіт Келлог вважає, що війна між країнами завершиться протягом кількох місяців 2025 року. За його словами, єдиною людиною, яка здатна закінчити війну, є Дональд Трамп.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, політолог Олег Саакян назвав три причини, які змусять Путіна піти на переговори.