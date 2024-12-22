Скрытый мир под толщей льда: ученые обнаружили странную жизнь в тайном озере Антарктиды (фото)

Ученые смогли заглянуть в тайный мир озера Энигма

Глубоко под одиннадцатиметровым слоем льда в Антарктиде спряталось скрытое озеро Энигма. Казалось бы в столь суровом месте, где среднегодовая температура воздуха составляет -14 градусов, выжить ничто не сможет, однако удивительным образом "жизнь нашла путь".

Об этом сказано в исследовании, обнародованном в журнале Communications Earth and Environment. Ученые во время первой экспедиции в 2019-2020 годах были удивлены, что в этом месте вообще есть жидкая вода.

Дело в том, что температурный минимум тут находится на уровне -40,7 градусов по Цельсию, а потому считалось, что озеро промерзает до дна. А даже если и нет, то обильное солнечное излучение, сильные ветры и очень мало осадков, должны бы заставить озеро давно пересохнуть.

Озеро Энигма

Наличие подледного озера подтолкнуло их вернуться с новым оборудованием и посмотреть, что скрывается на глубине. Как оказалось, озеро в некоторых местах достигает 23 метров, а его вода характеризуется высокой концентрацией кислорода. Ученые также предположили, что Энигма подпитывается через скрытые источники водой из соседнего ледника Аморфус.

Столь суровые условия казалось бы не должны давать жизни шансов, однако на практике оказалось, что озеро стало домом для огромного количества разнообразных бактерий, которые формируют плотные "ковры" на дне примерно до глубины в 8 метров. Глубже бактериальные маты становятся менее плотными и покрываются мелкими конусовидными структурами.

В этих матах доминируют цианобактерии, но встречаются и более экзотические бактерии вроде представителей группы Patescibacteria. Эти загадочные и очень крошечные организмы в нормальных условиях живут паразитируя на поверхности других бактерий или в симбиозе с ними, а потому мы до сих пор знаем о них очень мало. Известно, что у них отсутствуют гены, которые отвечают за производство энергии от дыхания, а потому они вынуждены получать ее от других организмов. Поэтому весьма удивительным оказалось то, что в некоторых местах озера представители этой группы составили до 54% всех бактерий.

Предполагается, что они хотя бы часть из местных штаммов являются хищниками и питаются другими бактериями. Впрочем, говорить об их поведении рано, так как в других местах Антарктиды они обнаружены не были.

Сопоставление размеров Patescibacteria (фиолетовые) и других бактерий. Иллюстративное изображение

Также удивительным открытием были и эукариотические организмы в лице криптофитовых водорослей. Эти одноклеточные существа занимаются в озере фотосинтезом. То есть питаются солнечным светом, под 11 метрами льда. Хотя не исключено, что они тоже иногда кушают других бактерий, когда света недостаточно.

Считается, что криптофиты Энигмы близки к виду Teleaulax amphioxeia (на картинке)

Исследование Энигмы показало, что даже в столь экстремальных условиях возможна жизнь с очень необычными стратегиями выживания. Дальнейшие исследования озера не только помогут понять эволюцию нашей планеты на примере очень древней микробной экосистемы, но и позволят представить то, как бы могли выглядеть возможные экосистемы за пределами нашей планеты.

Как сообщалось ранее, хорватская ученая колола в себя коктейль из опасных вирусов, чтобы избавиться от рака. Удивительно, но у нее это получилось.