У США білки-вбивці почали їсти мишей у парках. Вчені намагаються збагнути причину

Хижацька поведінка занепокоює науковців

У США білки почали полювати на польових мишей та поїдати їх рештки. Вченим важко пояснити, чому милі гризуни перетворюються на нещадних вбивць.

Про це пише Live Science. Зазначається, що зміну поведінки білок вчені зафіксували у парку Бріонес в окрузі Контра-Коста за допомогою камер відеоспостереження.

Вчені вважають, що збільшення популяції мишей-полівок стала причиною хижацтва білок. У регіональному парку Бріонес протягом 12 років у рамках довгострокового дослідницького проєкту в Університеті Вісконсіна-О-Клер і Університеті Каліфорнії в Девісі студенти спостерігали за грузинами.

Протягом цього часу до літа 2024 року вони не бачили, щоб білки полювали на мишей. Більшість науковців, побачивши кадри цього полювання, були шоковані, адже це дуже нетипова поведінка. Наразі студенти та викладачі університету намагаються зафільмувати увесь процес полювання білки — від відстежування до вживання їжі.

Зазначається, що родина білок досить гнучка, коли справа доходить до обіду. І за даними вчених білки переважно вегетаріанці, які інколи їдять комах, яйця, пташенят, що вилуплюються, і навіть дитинчат один одного. Однак активне полювання на дорослих ссавців знаменує значну зміну поведінки білок.

Водночас, спостерігаючи за тваринами, вчені помітили, що не усі полювання тварин успішні. До прикладу, одна білка може тривалий час атакувати мишу і наносити їй поранення, а після цього вже інша добиває маленького гризуна і не завжди з'їдає. Тобто у білок цей хижацький процес ще не налагоджений до кінця.

Цьогоріч вчені пов'язують зміну поведінки білок з великою кількістю мишей-полівок, проте наступного року навряд чи ця популяції буде такою ж великою. Тому науковці думають, що вже наступного сезону гризуни будуть їсти горіхи, як зазвичай, а не мишей.

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