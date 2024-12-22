З днем народження, коханий! Привітання чоловіку від дружини

Як привітати дорогого чоловіка з днем народження

День народження коханого чоловіка – це справжнє свято для кожної дружини. Це чудова нагода ще раз висловити свої почуття, нагадати про любов і вдячність за турботу, підтримку та щасливі моменти разом. Правильні слова здатні підкреслити важливість цієї людини у вашому житті та зробити день особливим.

"Телеграф" приготував теплі привітання у прозі та віршах для найкращого чоловіка і тата, які тануть вам у пригоді під час приготування до дня народження коханого.

Привітання з днем народження коханого чоловіка і тата у прозі

Коханий, вітаю тебе з Днем народження! Ти – моя сила, опора і найкращий друг. Дякую тобі за все, що ти робиш для нашої родини. Нехай твої дні будуть наповнені радістю, удачею та любов’ю. З тобою я відчуваю себе найщасливішою жінкою на світі ❤️.

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Мій дорогий, сьогодні особливий день – день, коли з’явився на світ чоловік, без якого я не уявляю свого життя. Ти – найкращий чоловік, тато і друг! Нехай кожен твій день буде сповнений приємними моментами та досягненнями. Люблю тебе до безмежності 😘.

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З Днем народження, мій коханий! Нехай твоє життя буде яскравим, як сонце, і легким, як весняний вітер. Я вдячна долі за те, що вона подарувала мені такого чудового чоловіка. Будь здоровий, щасливий і завжди впевнений у собі. Разом ми подолаємо всі труднощі! 💖

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Любий, бажаю тобі нескінченної енергії, міцного здоров’я та яскравих емоцій. Ти – моє серце, моя любов і моє щастя. Хочу, щоб ти завжди відчував себе коханим і потрібним. Залишайся таким же сильним і мудрим чоловіком! 💪🥰

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Мій єдиний, я хочу, щоб ти знав: ти найкраще, що сталося в моєму житті. Твоє тепло, турбота і любов роблять мене щасливою кожного дня. З Днем народження, моя гордість і радість! Нехай твої мрії завжди здійснюються 🌟.

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З Днем народження, коханий! Я пишаюся тобою і твоїми досягненнями. Дякую за твою підтримку і любов. Нехай у твоєму житті буде багато щасливих моментів, а поруч завжди буде наша міцна родина ❤️.

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Любий, нехай цей день принесе тобі багато радості та теплих емоцій. Ти – чоловік, з яким я хочу зустріти старість і виховати наших дітей. З тобою я відчуваю себе захищеною. Дякую за твою любов! 🎂😘

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Мій любий, ти – справжній герой у моєму житті! Я пишаюся тим, що можу називати тебе своїм чоловіком. Нехай доля буде до тебе щедрою і дарує тобі багато щасливих років поруч зі мною. Люблю тебе безмежно 💖.

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Коханий, з тобою кожен день – це свято. Ти робиш мене найщасливішою жінкою на землі. Залишайся таким же чудовим чоловіком, турботливим татом і моїм найкращим другом. З Днем народження! 🎉💞

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Любий, я вдячна тобі за все, що ти робиш для нашої родини. Ти – наша опора і підтримка. Нехай всі твої мрії стають реальністю, а я буду поруч, щоб розділити з тобою всі радощі життя. З Днем народження, моє серце! 💕

Вірші дорогому чоловіку з днем народження

Мій любий чоловік, моя опора,

З тобою життя – суцільна казка й прозора.

Будь здоровий і завжди щасливий,

Для нас ти – найкращий, єдиний, красивий! ❤️

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Ти – наш герой, наш сильний тато,

З тобою завжди радість у хаті.

З Днем народження, любий мій,

Хай щастя ллється через край твій! 💪🎉

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Для тебе, коханий, всі квіти землі,

Ти – наше світло в родинній імлі.

З тобою поруч нам добре й легко,

Ти – чоловік, зірка моя далека! 🌟❤️

***

Ти – найкращий тато й чоловік,

Наш надійний життєвий оберіг.

Нехай доля веде тебе вперед,

А любов родини береже від бід! 💖

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Ти для дітей – приклад у всьому,

І друг найкращий в нашому домі.

Дякую тобі за кожен день,

Нехай щастя буде поруч, як тінь! 😊

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Ти – наш капітан на життєвому морі,

Ми з тобою завжди йдемо по одній дорозі.

Люблю тебе, мій рідний, щиро,

З Днем народження, наш орле сивий! 🦅

***

Ти наш тато і герой,

Любимо тебе всією сім’єю!

Завжди будь здоровий і сильний,

І знай – ти наш найцінніший скарб єдиний! 💙

Листівки з днем народження коханому чоловіку