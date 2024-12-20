Гризуни-амфібії і не тільки: в Перу знайшли десятки нових видів (фото)

Вчені знайшли не тільки нові, а й вимираючі види

В Перу існували не тільки криваві культи, а й розвивались особливі види тварин. Ще у 2022 році дослідники вирушили в джунглі регіону Альто-Майо. Хоч регіон зазнав впливу людини, науковцям вдалось виявити десятки нових видів живих створінь.

Про результати експедиції пише NYT. Лазаюча саламандра, метелик, білка — це далеко не повний перелік нових видів. Проте найбільше вразила вчених плаваюча миша з перетинчастими лапами. Такі гризуни є однією з найбільш рідкісних груп ссавців у світі.

Новий вид напівводних мишей з роду Daptomys

«Кляплястоголова» риба, новий вид щетиноротого панцирного сома

Загалом дослідники виявили 27 нових видів в Альто-Майо, включаючи чотирьох ссавців, вісім риб, трьох земноводних і 10 метеликів. Команда також знайшла десятки рідкісних і зникаючих видів, деякі з яких не зустрічаються більше ніде на Землі. Серед інших відкриттів — новий вид болотного вугра, який може тривалий час виживати на суші та панцирного сома з м’яким носом.

Новий вид метелика-шкіпера

Новий вид болотного вугра

Під час експедиції в Альто-Майо команда ідентифікувала понад 2000 видів, 49 з яких Міжнародний союз охорони природи вважає такими, що знаходяться під загрозою зникнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Перу знайшли унікальну скам'янілість крокодила віком 12 млн років. На Майорці викопали найдавнішого в своєму виді родича ссавців, раніше таких знаходили тільки в Росії та Африці.